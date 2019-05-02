جمعية, التضامن, الفرنسية, مع, الشعب, الفلسطيني, تزور, بلدية, الناصرة,

قامت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في منطقة الالزاس بزيارة الى بلدية الناصرة وذلك يوم الاثنين 2019/4/29

حيث استقبلهم رئيس بلدية الناصرة في قاعة الاجتماعات ومعه مدير عام البلدية د.شريف صفدي ومساعدي الرئيس.الجمعية تقوم بزيارة البلاد للتعرف على معالمها وكان من المهم بمكان زيارة مدينة الناصرة والالتقاء برئيس البلدية.وفي سياق كلمته التي بدأها بالترحيب بالمجموعة تحدث رئيس البلدية عن الناصرة ومكانتها الدينية وارتباطها بالسيد المسيح منذ البشارة ثم عاد ليعيش فيها الفترة الأطول في حياته والى جانب البعد الديني الروحي اكد رئيس البلدية أنه يسعى بكل عزم واصرار على تطوير المدينة و المضي بها الى المستقبل المشرق من خلال تنفيذ عدة مشاريع حيوية وضرورية للمدينة وأهلها......وان المجال مفتوح لكل قوة اقتصادية استثمارية أن تأتي وتستثمر فيها في مجال الفنادق لما تحتاجه المدينة من الغرف السياحية في الآونة الاخيرة......وقدم رئيس البلدية للوفد لمحة واسعة عن الوسط العربي في البلاد وأعطى بالدليل القاطع اثباتات ان هناك تمييز ضد هذا الوسط من حيث الميزانيات المعطاة بحيث يبقى ما يتلقاه المواطن اليهودي في أي سلطة محلية ضعف ما يتلقاه المواطن العربي في البلاد وهذا الأمر يجب أن يصلح.......وعن السلام وأهميته تحدث رئيس البلدية قائلا: أن السلام في المنطقة شيئ في غاية الأهمية ويجب أن نعمل كمجتمع دولي وكشعوب على تحقيقه فقد دفع العالم أثمان باهظة للحروب والشعبين العربي و اليهودي في المنطقة أكثر من يعرف عن دفع الثمن.......في نهاية اللقاء تم الاستماع الى اسئلة من أعضاء الوفد وتم الإجابة عليها