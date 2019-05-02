تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 11:27:22 قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة |  2019-05-02 11:30:37 اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة |  2019-05-02 11:30:10 معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل |  2019-05-02 11:09:28 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم |  2019-05-02 10:23:09 وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة |  2019-05-02 09:09:43 المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم |  2019-05-02 08:20:59 البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا |  2019-05-02 06:08:05 الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة |  2019-05-02 06:05:59 بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل |  2019-05-01 22:17:16 المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون |  2019-05-01 23:08:01 قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة |  2019-05-01 21:28:37 سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة |  2019-05-01 21:24:09 علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة |  2019-05-01 21:21:16 ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية |  2019-05-01 19:48:59 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد "لقطة ميسي".. عاصفة سخرية من "أفضل مدافع في العالم"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قد يكون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قادرا على إيقاف العديد من مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حين يتعلق الأمر بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإن ذلك سيتطلب "المساعدة".



والدليل الأكبر على ذلك ظهر خلال مباراة برشلونة الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت لقطة مثيرة لفان دايك الذي يوصف بأحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل.


وخسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكتالوني، حيث فشل مدافعو "الريدز" في إيقاف المد الهجومي لرفاق ميسي.


وواجه المدافع، البالغ من العمر 27 عاما، عاصفة سخرية على المواقع الاجتماعية، بعدما رصدته عدسات التلفزيون يطلب "المساعدة" من أجل محاصرة "البرغوث" ميسي.


وفي الدقيقة الواحدة والثلاثين من عمر الشوط الأول، وجد فان دايك نفسه وجها لوجه أمام اللاعب الفذ، ولأنه يعلم أن مهمة إيقافه وخطف الكرة من رجليه ستكون "شبه مستحيلة"، فلم يجد حلا غير استدعاء زميله أندرو روبرتسون، لمساعدته من أجل محاصرة مهاجم برشلونة.


وكانت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرة من اللقطة، حيث أجمع المعلقون على أن الوقوف أمام ميسي "يتطلب شجاعة كبيرة"، مشيرين إلى أن "أفضل المدافعين في العالم لا يتمنون مواجهة أفضل لاعب في المستديرة خوفا مما قد يفعله بهم".


وقدم ميسي مباراة تاريخية، حيث ظهر بشكل مميز للغاية وكلل جهوده بهدفين في الشوط الثاني، رفعا رصيده مع برشلونة إلى 600 هدف في كل البطولات.




كلمات متعلقة

بعد, "لقطة, ميسي".., عاصفة, سخرية, من, "أفضل, مدافع, في, العالم",

تابعونــا

إصابة رامزي تجبره على وداع أرسنال مبكرا إصابة رامزي تجبره على وداع أرسنال مبكرا 2019-05-02 | 11:30:05

رسمت الإصابة، خط النهاية لمسيرة الويلزي آرون رامزي مع فريقه أرسنال الإنجليزي في...

برشلونة يقسو على ليفربول ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال برشلونة يقسو على ليفربول ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال 2019-05-02 | 00:12:25

أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في...

أزمة قلبية تنقل كاسياس إلى المستشفى أزمة قلبية تنقل كاسياس إلى المستشفى 2019-05-01 | 18:21:39

تعرض الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، لأزمة قلبية مفاجئة، اليوم...

فان دايك: مستعدون لمواجهة ميسي وبرشلونة فان دايك: مستعدون لمواجهة ميسي وبرشلونة 2019-05-01 | 15:55:49

أكد مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه يمتلك كل العناصر...

"خطر حقيقي".. ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل" "خطر حقيقي".. ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل" 2019-05-01 | 15:50:24

شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر...

بواتينغ عن انتقاله لبرشلونة: اعتقدت أني ذاهب إلى إسبانيول بواتينغ عن انتقاله لبرشلونة: اعتقدت أني ذاهب إلى إسبانيول 2019-05-01 | 15:50:28

تحدث النجم الغاني كيفن بواتينغ عن تفاصيل انتقاله إلى نادي برشلونة خلال فترة...

اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول 2019-05-01 | 13:46:39

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة...

سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو 2019-05-01 | 12:30:53

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة...

مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا 2019-05-01 | 11:42:08

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم...

راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول 2019-05-01 | 10:20:32

أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشاصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي انفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةتخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية ثانوية عين ماهل تحتفل تخريج الفوج ال 4 طلابها قرية مدرسة احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتافتتاح العام الدراسي في كابول مدرسة ابن سينا اجواء مميزة طلاب الليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com