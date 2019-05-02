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اكتشاف مواد مخدرة في القريدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في اكتشاف صادم يتعلق بثمار البحر في بريطانيا، وأثناء إجرائهم اختبارات للمواد الكيميائية بهذه الأنهار، عثرت مجموعة من العلماء من جامعة كينغز كوليدج بلندن، بالتعاون مع جامعة سوفولك على مادة الكوكايين المخدرة في ​القريدس​ أو الجمبري الموجود في مجموعة من الأنهار بمقاطعة سوفولك شرق إنكلترا.



وقال الباحثون في تقريرهم إنه تم العثور على الكوكايين في جميع العينات التي تم اختبارها، من 15 موقعاً مختلفاً في 5 أنهار بمقاطعة سوفولك، كما تم العثور أيضا على آثار أنواع أخرى من المواد المخدرة، مثل الكيتامين، كما عثروا على كميات من المبيدات والأدوية المحظورة، على ما أفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية.


وذهل الباحثون بهذه الاكتشافات وقال الدكتور ليون بارون، من جامعة كينغز كوليدج: «إن وجود مثل هذه المواد المخدرة والمبيدات كان مفاجأة بالنسبة لنا. كنا نتوقع أن نرى هذه الأشياء في المناطق الحضرية مثل لندن، ولكن ليس في المقاطعات الصغيرة مثل سوفولك».


أما  البروفسور نيك بوري، من جامعة سوفولك فقال : «ما زلنا في حاجة لمزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط في الجمبري الموجود في سوفولك أم على نطاق أوسع في المملكة المتحدة وخارجها».


وأضاف: «لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام في الوقت الأخير بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية، ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي (مثل المخدرات) على البيئة وصحة الحيوانات والكائنات المائية يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام في المملكة المتحدة».




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