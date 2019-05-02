هيفا وهبي تخطف الأنفاس بلوك جديد - صورة

لم تترك الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لمتابعيها الوقت كي يلتقطوا أنفاسهم بعد صورها الأخيرة التي ظهرت فيها بلوك مميز وماكياج مختلف حيث ارتدت فستاناً قصيراً وجاءت الإضاءة أقرب إلى اللون الزهري فنالت استحسان الكثيرين ومنهم فنانات مثل أحلام التي أشادت بطلتها حتى عادت وأذهلت هيفا الجميع بصورة جديدة نشرتها اليوم من جلسة تصوير خضعت لها، فكان لافتاً أن الفستان الذي اختارته أظهر قوامها الرشيق ومنحنيات جسدها وخصوصاً خصرها النحيل كما بدا واضحاً جمال ساقيها حيث اعتمدت في إطلالتها الـ Boots ذو الساق العالية التي تصل إلى فوق الركبة.

التصوير كان محترفاً حيث جاءت الاضاءة والخلفية باللون الأزرق الداكن المائل إلى الكحلي الذي تناغم مع لون فستانها ونالت الصورة العديد من علامات الإعجاب.إشارة إلى أن هيفا أعربت عن سعادها في منشور على صفحتها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركتها في حلقة من مسلسل الواد سيد الشحات حيث علقت "شكراً جندي شكراً فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل...بجد ضحكت معاكم اوي".يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.