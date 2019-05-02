تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-02 11:27:22 قلنسوة - حالة الطفلة فاطمة جمل (10 سنوات) المصابة بعيار ناري عن طريق الخطأ بصدرها لا زالت خطيرة |  2019-05-02 11:30:37 اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة |  2019-05-02 11:30:10 معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل |  2019-05-02 11:09:28 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم |  2019-05-02 10:23:09 وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة |  2019-05-02 09:09:43 المفتي يدعو إلى تحري هلال شهر رمضان الاحد القادم |  2019-05-02 08:20:59 البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا |  2019-05-02 06:08:05 الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة |  2019-05-02 06:05:59 بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل |  2019-05-01 22:17:16 المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون |  2019-05-01 23:08:01 قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة |  2019-05-01 21:28:37 سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة |  2019-05-01 21:24:09 علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة |  2019-05-01 21:21:16 ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية |  2019-05-01 19:48:59 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روسيا تنفي أنباء عن مقتل 4 جنود لها في حماة السورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة السورية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: “خلال الآونة الأخيرة، لم يقتل أي جندي روسي على أراضي الجمهورية العربية السورية​​​. جميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم”.


ووصفت الوزارة المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة بـ”المزيفة”.، كما أعربت عن “أسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يروجها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية”.




كلمات متعلقة

روسيا, تنفي, أنباء, عن, مقتل, 4, جنود, لها, في, حماة, السورية,

تابعونــا

معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل معاقبة الشيف التركي نصرت بعد تهديده موظفا لديه بالقتل 2019-05-02 | 11:30:10

فرضت محكمة في مدينة اسطنبول غرامة على الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد...

وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة 2019-05-02 | 10:23:09

يتوجه وفدان قياديان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى القاهرة، اليوم الخميس،...

بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل بابا الفاتيكان: البطالة مأساة دولية ويتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل 2019-05-02 | 06:05:59

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل...

ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية 2019-05-01 | 21:21:16

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات...

بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية 2019-05-01 | 14:46:37

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...

تحريم "من سيربح المليون" في إيران! تحريم "من سيربح المليون" في إيران! 2019-05-01 | 14:59:44

أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج "كن الفائز"، لأنه...

نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا 2019-05-01 | 14:14:20

في حادثة مأساوية، لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، مصرعها في حادث دهس...

مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته 2019-05-01 | 10:32:39

كشف والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من...

أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب 2019-05-01 | 10:31:34

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أرسل أمس تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي...

المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان 2019-05-01 | 09:10:03

نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناق4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحعين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقمحمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com