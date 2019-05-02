روسيا, تنفي, أنباء, عن, مقتل, 4, جنود, لها, في, حماة, السورية,

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة السورية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “خلال الآونة الأخيرة، لم يقتل أي جندي روسي على أراضي الجمهورية العربية السورية​​​. جميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم”.ووصفت الوزارة المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة بـ”المزيفة”.، كما أعربت عن “أسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يروجها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية”.