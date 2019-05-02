بعد الاسئلة التي طرحت عليه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رد الممثل السوري ​عباس النوري​ على إمكانية عودته للجزء العاشر من ​مسلسل باب الحارة​، حيث أكد أنه لا ينوي العودة بشكل قاطع، معتبراً أن المسلسل إنتهى بالنسبة له.

وكتب عباس النوري عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:"أعزائي :سبق ان تحدثت معكم في فيديو سابق عن موضوع مسلسل باب الحارةلكن يبدو انه لم يصل للجميعباب الحارة مسلسل انتهى بالنسبة لي وقد أغلقت هذا الباب بشكل نهائيأمنياتي بالتوفيق للجميعشاهدو الفيديو على صفحتي لو سمحتمو شكراعباس النوري".