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عباس النوري: "باب الحارة" إنتهى بالنسبة لي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الاسئلة التي طرحت عليه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي رد الممثل السوري ​عباس النوري​ على إمكانية عودته للجزء العاشر من ​مسلسل باب الحارة​، حيث أكد أنه لا ينوي العودة بشكل قاطع، معتبراً أن المسلسل إنتهى بالنسبة له.



وكتب عباس النوري عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:


"أعزائي :

سبق ان تحدثت معكم في فيديو سابق عن موضوع مسلسل باب الحارة


لكن يبدو انه لم يصل للجميع


باب الحارة مسلسل انتهى بالنسبة لي وقد أغلقت هذا الباب بشكل نهائي


أمنياتي بالتوفيق للجميع


شاهدو الفيديو على صفحتي لو سمحتم


و شكرا


عباس النوري".




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