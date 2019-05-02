المفتي, يدعو, إلى, تحري, هلال, شهر, رمضان, الاحد, القادم,

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ، الموافق 5 أيار 2019م.

وحث الشيخ حسين في بيان صحفي، اليوم الخميس، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته،