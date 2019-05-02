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جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم
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2019-05-02 10:23:09
وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة
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2019-05-02 08:20:59
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2019-05-02 06:08:05
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سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة
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2019-05-01 21:24:09
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2019-05-01 21:21:16
ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية
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2019-05-01 19:48:59
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إعصار هائل يضرب جنوبي رومانيا
2019-05-02 08:33:50
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إعصار هائل يضرب جنوبي رومانيا
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