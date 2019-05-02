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2019-05-02 11:30:37
اليكم عدد ساعات الصيام في البلاد خلال شهر رمضان - آخر يوم سنصوم 15 ساعة و46 دقيقة
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جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين : إحياء مسيرة العودة على أراضي خبيزة المهجرة الخميس القادم
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2019-05-02 10:23:09
وفدان قياديان من حماس والجهاد يغادران غزة الى القاهرة
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2019-05-02 09:09:43
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2019-05-02 08:20:59
البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا
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2019-05-02 06:08:05
الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة
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2019-05-02 06:05:59
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2019-05-01 22:17:16
المحكمة المركزية في الناصرة تصدر قرارا بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون
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2019-05-01 23:08:01
قائد سلاح الجو الاسرائيلي: لدينا القوة لكسب أي حرب مقبلة
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2019-05-01 21:28:37
سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة
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2019-05-01 21:24:09
علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة
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2019-05-01 21:21:16
ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية
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2019-05-01 19:48:59
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط
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شرطي أمريكي يضرب شابا طريح الفراش في المستشفى
2019-05-02 08:31:56
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شرطي أمريكي يضرب شابا طريح الفراش في المستشفى
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