صور, جديدة, للأميرة, شارلوت, بعيد, ميلادها, الرابع,

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في اكتشاف صادم يتعلق بثمار البحر في بريطانيا، وأثناء إجرائهم اختبارات للمواد...
وسط استمرار معاناة أشهر منتجات الشركة الأميركية.تراجعت مبيعات آيفون بنسبة 17 في...
يقوم الصيني تشو بيو يومياً بقطع نهر "اليانغتسي" في الصين، من خلال...
نشرت قناة "I Am Magnus" على اليوتيوب شريط فيديو يظهر كيفية مراسلة أي حساب على واتس آب،...
أسوة بالعديد من القرى والمدن في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا، قرر إقليم آن في...
كشف شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي "F8"، عن تغييرات...
كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة أوهايو، أن هناك حوالي 200 ألف فيروس مختلف...
توصل علماء المصريات بجامعة كيبيك الكندية إلى استنتاج مفاده، بأنه قبل أن يعتلي توت...
قال موقع "فوربس" الأميركي إن التحديثات التي ستطرأ على هاتف آيفون "أكس 11" الجديد...
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