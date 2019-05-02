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صور جديدة للأميرة شارلوت بعيد ميلادها الرابع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون 3 صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الرابع الذي تحتفل به الأسرة.



والتقطت كيت الصور الثلاث للأميرة، التي تأتي في الترتيب الرابع لولاية عرش بريطانيا، في حدائق قصر كينسينغتون بوسط لندن وفي منزل العائلة في نورفولك بشرق انجلترا.


وغالبا ما تنشر كيت صورا عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أبنائها.


وتشهد العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة احتفالات بأعياد ميلاد أفراد منها. فلقد تم الاحتفال بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين، أي بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الثالث والتسعين.

 
ومن المتوقع أيضا ولادة أول طفل للأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير ويليام وزوجته ميغان في أي يوم من الآن.




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