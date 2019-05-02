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البعثة الطلابية من المدرسة المعمدانية تعود من امريكا



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بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة المعمدانية  والتي اشتملت ثلاثين طالبا بعد جولة في الولايات المتحدة لحوالي اسبوعين خلال فرصة الربيع.


وزارت البعثة خلال تواجدها في امريكا مدرسة في مدينة بورت تشارلوت في فلوريدا واشترك طلاب البعثة في دوام حصص هذه المدرسة في الرياضيات وادب الإنجليزي والاسباني والرياضة وغيرها مع طلاب المدرسة. كما اشتركوا في نشاطاتها اللامنهجية مع الطلاب الامريكان الذين كانوا قد زاروا المدرسة المعمدانية العام الماضي مثل حضور لعبة بيسبول. كما اشترك الطلاب في مخيم لجمعية يانغ لايف شمال اطلانطا وقاموا باعمال تطوع فيه. كما اجروا جولات في معالم المدينة مثل معرض شركة كوكا كولا والاكواريوم ومركز شركة الطعام السريع "تشيك فيليه" وملعب مارسيدس بينز الضخم في المدينة (ملعب بطلة كرة القدم في امريكا –اطلانطا يونايتد) واستمعوا في كل منها الى شرحا مفصلا عن المعالم. كما استغل اعضاء البعثة وجودهم في فلوريدا فحضروا مباراة كرة سلة في نهائيات الدوري في اورلاندو وقضوا وقتا أيضا في ديزني وورلد.





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