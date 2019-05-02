الطقس - أجواء شديدة الحرارة جافة ومغبرة

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بعد عودة البعثة الطلابية من تيوان، عادت امس البعثة الطلابية الثانية من المدرسة...
أصدرت المحكمة المركزية اليوم قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة...
قال قائد سلاح الجو الاسرائيلي أميكام نوركين ان لدى السلاح القوة والقدرة لكسب أي...
نقلت الطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 19 عاماً الى مستشفى...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ٤٦ عاما من مدينة رهط بعد...
يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد...
يواصل عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع نضالهم من أجل نيل حقوقهم بعد ان اعلنت ادارة...
قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم...