بابا, الفاتيكان:, البطالة, مأساة, دولية, ويتعين, توزيع, فرص, العمل, على, نحو, عادل,

وصف بابا الفاتيكان فرنسيس، البطالة بأنها "مأساة دولية"، داعيا إلى "الصلاة من أجل الذين فقدوا عملهم ولم يتمكنوا من العثور على عمل جديد".

وأكد البابا خلال خطاب له في ميدان القديس بطرس في روما، على أهمية العمل بالنسبة للإنسان، وقال إنه "يتعين توزيع فرص العمل على نحو عادل".وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية: "دون توفير فرص عمل للكل، فلن تتحقق الكرامة التي يطالب بها الجميع".وتحيي الكنيسة الكاثوليكية ذكرى القديس "يوسف النجار" في الأول من مايو كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق اليوم العالمي للعمال.