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برشلونة يقسو على ليفربول ويضع قدما بنهائي دوري الأبطال



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



أكرم برشلونة ضيفه ليفربول الإنجليزي، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا "كامب نو"، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. 

وسجل الهدف الأول لبرشلونة لويس سواريز في الدقيقة (26)، ثم سجل القائد ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين (75 و82). 
وبهذا الانتصار يضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل في معقل ليفربول "أنفيلد".




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