قائد, سلاح, الجو, الاسرائيلي:, لدينا, القوة, لكسب, أي, حرب, مقبلة,

قال قائد سلاح الجو الاسرائيلي أميكام نوركين ان لدى السلاح القوة والقدرة لكسب أي حرب مقبلة.

وأضاف في تصريحات له "لدينا القوة للتعامل مع اي هدف بالشرق الاوسط، ولدينا القوة لكسب الحروب".وقال "لدينا طائرات قوية تدافع عن اسرائيل".