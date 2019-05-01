قائد, سلاح, الجو, الاسرائيلي:, لدينا, القوة, لكسب, أي, حرب, مقبلة,

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أصدرت المحكمة المركزية اليوم قرارا يقضي بمنع المحامية أماني إبراهيم من زيارة...
نقلت الطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 19 عاماً الى مستشفى...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ٤٦ عاما من مدينة رهط بعد...
يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد...
يواصل عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع نضالهم من أجل نيل حقوقهم بعد ان اعلنت ادارة...
قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم...
قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن ولي العهد...
عقد اليوم الأربعاء في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة، المؤتمر الطبي الثاني...