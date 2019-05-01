تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 21:28:37 سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة |  2019-05-01 21:24:09 علاقة غير متوقعة بين الرضاعة الطبيعية والبدانة |  2019-05-01 21:21:16 ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية |  2019-05-01 19:48:59 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط |  2019-05-01 18:23:36 نتنياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي |  2019-05-01 18:16:17 الهستدروت تطلب من المحكمة تعيين مؤتمن مؤقت لمصنع خارسا‎ |  2019-05-01 18:14:36 طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عامل في حيفا |  2019-05-01 18:06:18 تخليص سائق شاحنة اثر سقوط شجرة عليه في برديس حنا |  2019-05-01 15:55:08 نتانياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي |  2019-05-01 15:55:49 فان دايك: مستعدون لمواجهة ميسي وبرشلونة |  2019-05-01 15:23:06 صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن |  2019-05-01 14:46:37 بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية |  2019-05-01 14:59:44 تحريم "من سيربح المليون" في إيران! |  2019-05-01 14:14:20 نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا |  2019-05-01 13:46:39 اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نقلت الطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 19 عاماً الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة اثر سقوطه عن حصان قرب كيبوتس شاعر هعامكيم .


وكان قد وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء ان شاب سقط عن حصان , وعند وصول الطواقم الطبية تم تقديم العلاجات الميدانية ونقل للمستشفى مصاب بالرأس وموصول باجهزة التنفس الاصطناعي.
سقوط شاب عن حصان قرب حيفا وحالته خطيرة




كلمات متعلقة

سقوط, شاب, عن, حصان, قرب, حيفا, وحالته, خطيرة,

تابعونــا

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط 2019-05-01 | 19:48:59

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ٤٦ عاما من مدينة رهط بعد...

نتنياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي نتنياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي 2019-05-01 | 18:23:36

يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد...

الهستدروت تطلب من المحكمة تعيين مؤتمن مؤقت لمصنع خارسا‎ الهستدروت تطلب من المحكمة تعيين مؤتمن مؤقت لمصنع خارسا‎ 2019-05-01 | 18:16:17

يواصل عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع نضالهم من أجل نيل حقوقهم بعد ان اعلنت ادارة...

طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عامل في حيفا طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عامل في حيفا 2019-05-01 | 18:14:36

قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على...

تخليص سائق شاحنة اثر سقوط شجرة عليه في برديس حنا تخليص سائق شاحنة اثر سقوط شجرة عليه في برديس حنا 2019-05-01 | 18:06:18

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

نتانياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي نتانياهو يواصل مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي 2019-05-01 | 15:55:08

يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم...

صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن 2019-05-01 | 15:23:06

قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن ولي العهد...

الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎ الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎ 2019-05-01 | 13:35:39

عقد اليوم الأربعاء في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة، المؤتمر الطبي الثاني...

ارتفاع أسعار البنزين بـ0.19 أغورة لليتر البنزين الواحد ارتفاع أسعار البنزين بـ0.19 أغورة لليتر البنزين الواحد 2019-05-01 | 12:55:48

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة. ويبلغ...

صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا 2019-05-01 | 12:12:49

تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةمصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق روني الشيخ المفتش العام الشرطة زيارة مجلس محلي الزرازير بيت زرزير عاطف غريفاتبلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com