سقوط, شاب, عن, حصان, قرب, حيفا, وحالته, خطيرة,

وكان قد وصل بلاغ لنجمة داوود الحمراء ان شاب سقط عن حصان , وعند وصول الطواقم الطبية تم تقديم العلاجات الميدانية ونقل للمستشفى مصاب بالرأس وموصول باجهزة التنفس الاصطناعي.

نقلت الطواقم الطبية لنجمة داوود الحمراء شاب يبلغ من العمر 19 عاماً الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة اثر سقوطه عن حصان قرب كيبوتس شاعر هعامكيم .

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