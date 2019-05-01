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أبل.. 3 أشهر كشفت حقيقة "آيفون" الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وسط استمرار معاناة أشهر منتجات الشركة الأميركية.تراجعت مبيعات آيفون بنسبة 17 في المئة خلال الربع المالي الأول من العام الجاري،

ويشكل هذا الانخفاض أكبر انخفاض في مبيعات آيفون على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
جاء ذلك فيما أعلنت أبل عن عوائد من مبيعات آيفون بلغت 31.5 مليار دولار، وهي أكثر من نصف عوائد الشركة، عموما خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، التي بلغت 58 مليار دولار.
وتأتي هذه المبيعات أقل قليلا عن تقديرات المحللين البالغة 31.10 مليار دولار وفقا لبيانات من "فاكت ست".
وتعتبر هذه الأنباء أقل "سوداوية" من التوقعات، حيث ارتفع سعر سهم أبل بنسبة 5 في المئة، بعد ساعات على بدء التداول، بينما أعلنت الشركة الأميركية أنها بصدد شراء 75 مليار دولار من أسهمها، بحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 11.6 مليار دولار، وهو ربح يفوق التوقعات، لكن هذا الربع المالي يشكل استمرارا للتراجع في الأرباح والعوائد، في ظل معاناة الشركة بعيدا عن جهازها آيفون.
وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي انخفاض عوائدها وأرباحها، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقد.
ويعود السبب في ذلك إلى تراجع مبيعات آيفون، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وكانت الشركة توقعت، الثلاثاء، تحقيق إيرادات أقوى مما تشير إليها التقديرات، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك أن مبيعات آيفون بدأت تستقر في الصين، في علامة على أن تخفيضات أسعار أبل هناك تساعد في الحد من هبوط المبيعات.
وذكرت أبل أنها تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 52.5 مليار و54.5 مليار دولار في الربع الحالي الذي ينتهي في يونيو، بما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين، البالغ 51.93 مليار دولار وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
كذلك أعلنت الشركة أن صافي أرباح السهم بلغ 2.46 دولار في الربع المنتهي في مارس، مقارنة مع متوسط تقديرات وول ستريت بأن يبلغ 2.36 دولار.
وفاق نشاط الأجهزة القابلة للارتداء توقعات المحللين، إذ بلغت المبيعات 5.13 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات بوصولها إلى 4.79 مليار دولار وفق ما أظهرته بيانات "فاكت ست".
أبل.. 3 أشهر كشفت حقيقة "آيفون" الجديدة




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