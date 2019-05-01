علاقة, غير, متوقعة, بين, الرضاعة, الطبيعية, والبدانة,

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أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية...
عندما تشعر بالإرهاق، فإن النصيحة الأولى التي يقدمها لك الجميع هي دائما الذهاب...
وجد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة مقاربة جديدة لعلاج...
كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من...
يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام...
ليست الوجبات السريعة وحدها المتهمة بالتسبب في زيادة الوزن، لأن لهذه الظاهرة...
يربط العلماء الإجهاد في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب...
إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من...
يلعب الطعام الذي نتناوله دورا رئيسيا في عملية الهضم، ويمكن للنظام الغذائي الصحي...
كشفت دراسة حديثة أن عدم القدرة على شم عدد من الروائح قد يكون علامة منذرة ومؤشرا...