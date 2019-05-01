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ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات الأمريكية، مضيفا أن سياسة واشنطن للضغط على بلاده ستفشل عمليا. ووصف روحاني قرار الإدارة الأمريكية تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بسياسة "لا أساس لها".  وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الشهر الماضي الدول التي تبتاع النفط الإيراني بوقف الواردات ابتداء من اليوم، أو مواجهة عقوبات. يذكر أن واشنطن سمحت مؤقتا لأكبر ثماني دول مستوردة للنفط الخام من طهران، ومعظمها من آسيا، باستيراده ولكن بكميات محدودة.    ومع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة تلك الرامية إلى منعها من تصدير النفط، استمر اليوم تدهور قيمة العملة الإيرانية، حيث هبطت منذ ساعات الصباح بنسبة واحد ونصف بالمئة (1.5%). وقد سجل سعر صرف العملة الإيرانية خلال الشهر الماضي انخفاضا بلغت نسبته خمسة بالمئة (5%).
ايران تؤكد مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات الامريكية




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