بنك, هبوعليم, يطلق, صفحة, على, موقع, فيسبوك, باللغة, العربية,

تم صباح الثلاثاء اطلاق صفحة "بنك هبوعليم" باللغة العربية على موقع "فيسبوك , بحضور عشرات الصحفيين وادارة بنك هبوعليم ومدير النشاطات في البنك للمجتمع العربي نبيل توتري , وذلك في مطعم تشرين بالناصرة .

كما وتم افتتاح مركز النمو المالي باللغة العربية , حيث تخلل البرنامج كلمات عديدة منها كلمة مدير النشاطات والفعاليات في المجتمع العربي نبيل توتري حيث قدم شرح عن عمل صفحة الفيسبوك .كما وأكد توتري أن ما يقارب 350 الف مواطن عربي اختاروا بنك هبوعليم وانهم يعادلون نسبة 18% من زبائن البنك ولهم الحق بالحصول على خدمات باللغة العربية .