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بنك هبوعليم يطلق صفحة على موقع فيسبوك باللغة العربية



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تم صباح الثلاثاء اطلاق صفحة "بنك هبوعليم" باللغة العربية على موقع "فيسبوك , بحضور عشرات الصحفيين وادارة بنك هبوعليم ومدير النشاطات في البنك للمجتمع العربي نبيل توتري , وذلك في مطعم تشرين بالناصرة .


كما وتم افتتاح مركز النمو المالي باللغة العربية , حيث تخلل البرنامج كلمات عديدة منها كلمة مدير النشاطات والفعاليات في المجتمع العربي نبيل توتري حيث قدم شرح عن عمل صفحة الفيسبوك .

كما وأكد توتري أن ما يقارب 350 الف مواطن عربي اختاروا بنك هبوعليم وانهم يعادلون نسبة 18% من زبائن البنك ولهم الحق بالحصول على خدمات باللغة العربية .




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