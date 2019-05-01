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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط



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تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ٤٦ عاما من مدينة رهط بعد ان اختفت اثارها منذ امس الثلاثاء حيث شوهدت للمرة الاخيرة في مدينة بئر السبع وترتدي جلباب اسود.


كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.

 

 

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن المفقودة اخلاص الترابين ( 46 عاما) من رهط




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