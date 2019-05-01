الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, المفقودة, اخلاص, الترابين, (, 46, عاما), من, رهط,

كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.
كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.
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يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد...
يواصل عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع نضالهم من أجل نيل حقوقهم بعد ان اعلنت ادارة...
قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم...
قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن ولي العهد...
عقد اليوم الأربعاء في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة، المؤتمر الطبي الثاني...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة. ويبلغ...
تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب...
تختلف عدد ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، وفي الدول الإسلامية فإن دولة...