الهستدروت, تطلب, من, المحكمة, تعيين, مؤتمن, مؤقت, لمصنع, خارسا‎,

يواصل عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع نضالهم من أجل نيل حقوقهم بعد ان اعلنت ادارة المصنع عن اغلاقه ونقله الى تركيا.

وبطلب من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، قُدم قبل قليل طلب عاجل الى المحكمة المركزية في بئر السبع لتعيين مؤتمن مؤقت لتفكيك مصنع "خارسا"، حيث تم تقديم هذا الطلب من قبل المحاميان ممثلا الهستدروت جاليلا وألون هورنشطاين بالتعاون مع ممثلين عن الهستدروت في منطقة النقب ولجنة عمال المصنع. واستمرارا لهذه الخطوة تم تعيين جلسة للبحث في هذا الطلب يوم الاحد المقبل الموافق 05.05.2019 .وكان عمال مصنع "خارسا" في بئر السبع قد تظاهروا هذا الصباح لليوم الثالث عند مدخل المصنع في بئر السبع وعند مدخل مصنع الشركة الأم "حامات" في اشدود، حيث نصب عمال المصنع في بئر السبع خيمة احتجاجية على ضوء حالة الغموض التي يعيشونها بعد تلقيهم بلاغات فصلهم من العمل.