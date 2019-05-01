الهستدروت, تطلب, من, المحكمة, تعيين, مؤتمن, مؤقت, لمصنع, خارسا‎,

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يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد...
قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم...
قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن ولي العهد...
عقد اليوم الأربعاء في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة، المؤتمر الطبي الثاني...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة. ويبلغ...
تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب...
تختلف عدد ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، وفي الدول الإسلامية فإن دولة...
نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من...