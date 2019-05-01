طواقم, الاطفاء, والانقاذ, تعمل, على, تخليص, عامل, في, حيفا,

وخلال عمليات الانقاذ استخدمت الطواقم سلالم ومعدات خاصة. وتم نقل العاكل المصاب لتلقي العلاج الطبي.
وخلال عمليات الانقاذ استخدمت الطواقم سلالم ومعدات خاصة. وتم نقل العاكل المصاب لتلقي العلاج الطبي.
وخلال عمليات الانقاذ استخدمت الطواقم سلالم ومعدات خاصة. وتم نقل العاكل المصاب لتلقي العلاج الطبي.
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