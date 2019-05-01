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طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عامل في حيفا



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قامت طواقم الاطفاء والانقاذ بتخليص عامل (٣٠ عاما) بعد أن اصيب بظهره خلال عمله على سطح مبنى من ٤ طوابق في شارع "ديرخ هيام" في حيفا.


وخلال عمليات الانقاذ استخدمت الطواقم سلالم ومعدات خاصة. وتم نقل العاكل المصاب لتلقي العلاج الطبي.





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