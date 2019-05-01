تخليص, سائق, شاحنة, اثر, سقوط, شجرة, عليه, في, برديس, حنا,

طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالق واحالته الى يد الطواقم الطبيّة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالطفيفة.
يذكر أنّه قرب المكان وقع حادث سلسلة ولم يبلغ عن عالقين، وقد تمّ نقل سائق دراجة نارية الى المستشفى بحالة متوسطة.
طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالق واحالته الى يد الطواقم الطبيّة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالطفيفة.
يذكر أنّه قرب المكان وقع حادث سلسلة ولم يبلغ عن عالقين، وقد تمّ نقل سائق دراجة نارية الى المستشفى بحالة متوسطة.
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