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تخليص سائق شاحنة اثر سقوط شجرة عليه في برديس حنا



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:عمل طاقما اطفاء وانقاذ على تخليص رجل علق داخل شاحنة بعد سقوط شجرة في "ديرخ هيام" في برديس حنا.

طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت من تخليص العالق واحالته الى يد الطواقم الطبيّة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالطفيفة.


يذكر أنّه قرب المكان وقع حادث سلسلة ولم يبلغ عن عالقين، وقد تمّ نقل سائق دراجة نارية الى المستشفى بحالة متوسطة.





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