نتانياهو, يواصل, مساعيه, لتشكيل, الائتلاف, الحكومي,

وقالت مصادر في حزب كولانو انها لا تنوي خوض الاتصالات الائتلافية مع الليكود في الفترة القريبة، وذلك في انتظار ما يتم التوصل اليه مع باقي الأحزاب.وأوضحت هذه المصادر انها ترغب في معرفة حجم الالتزامات المالية التي سيتعهد حزب الليكود بها، بموجب مطالب الأحزاب الأخرى قبل تسلم كولانو حقيبة المالية.

يواصل نتانياهو مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وقد بحث نتانياهو ظهر اليوم هذا الموضوع مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان.

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