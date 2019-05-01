فان, دايك:, مستعدون, لمواجهة, ميسي, وبرشلونة,

أكد مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه يمتلك كل العناصر اللازمة لمواجهة برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع النادي الإلكتروني: "الأمر لا يتعلق بليونيل ميس فقط، كل لاعبي برشلونة لديهم الكفاءة، ليفربول أيضاً فريق رائع، لن نذهب إلى برشلونة من أجل التنزه".وأكد فان دايك أن ميسي "هو أفضل لاعب في العالم، لكن ليفربول يلعب بشكل جماعي، يهاجم الفريق ويدافع بكل خطوطه، مستعدون للمباراة".