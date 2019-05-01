"خطر, حقيقي".., ناسا, تخشى, على, الأرض, من, "الكويكب, القاتل",

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة...
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة...
يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم...
أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم، إلى ملعب "كامب نو" لمتابعة...
وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على...
وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة...
كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار...
بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة...
بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...