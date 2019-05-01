تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 15:23:06 صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن |  2019-05-01 14:46:37 بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية |  2019-05-01 14:59:44 تحريم "من سيربح المليون" في إيران! |  2019-05-01 14:14:20 نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا |  2019-05-01 13:46:39 اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول |  2019-05-01 13:35:39 الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎ |  2019-05-01 12:55:48 ارتفاع أسعار البنزين بـ0.19 أغورة لليتر البنزين الواحد |  2019-05-01 12:12:49 صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا |  2019-05-01 11:52:43 ساعات الصيام في رمضان 2019 -أطولها في الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة واقصرها بجزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة |  2019-05-01 11:03:55 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-05-01 10:34:14 وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر |  2019-05-01 10:32:39 مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته |  2019-05-01 10:31:34 أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب |  2019-05-01 10:20:32 راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول |  2019-05-01 10:20:20 تملك منزلا فرنسيا "على الحدود" واحصل على 5000 يورو |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"خطر حقيقي".. ناسا تخشى على الأرض من "الكويكب القاتل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، جيم برايدنستاين، على ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض على محمل الجد، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.



وحذر برايدنستاين من خطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض في حال "لم يتم حماية كوكبنا بشكل أفضل وتقوية دفاعاته".


ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه وكالة الفضاء مشاركتها في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، إذ يرتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا.


وقال مدير "ناسا" إن التحذيرات المماثلة غالبا ما كانت تكون محط تسلية وسخرية، مضيفا "حان الوقت لأخذها على محمل الجد.. التهديدات حقيقية".


وتابع "يجب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، من خلال تغيير مسار الكويكب الذي يشكل خطرا أو إخلاء المنطقة التي يمكن أن يقع فيها الاصطدام".


وأوضح "علينا أن نتأكد من أن الناس يدركون أن الأمر لا يتعلق بأفلام هوليوود.. يتعلق الأمر في نهاية المطاف بحماية الكوكب الوحيد الذي نعيش على متنه، وهو كوكب الأرض".




كلمات متعلقة

"خطر, حقيقي".., ناسا, تخشى, على, الأرض, من, "الكويكب, القاتل",

تابعونــا

اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول 2019-05-01 | 13:46:39

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة...

سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو 2019-05-01 | 12:30:53

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة...

مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا مطالب باستبعاد نيمار من كوبا أمريكا 2019-05-01 | 11:42:08

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم...

راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول 2019-05-01 | 10:20:32

أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم...

مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة 2019-05-01 | 08:51:54

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم، إلى ملعب "كامب نو" لمتابعة...

أياكس يطرق أبواب نهائي التشامبيونزليج بفوز ثمين أمام توتنهام أياكس يطرق أبواب نهائي التشامبيونزليج بفوز ثمين أمام توتنهام 2019-05-01 | 00:24:21

وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على...

يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد 2019-04-30 | 19:45:37

وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة...

رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال 2019-04-30 | 15:55:36

كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار...

ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة 2019-04-30 | 14:44:31

بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة...

الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا 2019-04-30 | 13:31:13

بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون اصابات عالقين حادث طرق مروع شارع هحشمال مدينة حيفا ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى وفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع عرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي هدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة عين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقالقاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com