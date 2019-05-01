روسيا, تنتج, جهازا, ذكيا, يحول, الكلام, إلى, نص, مكتوب,

أعلن رئيس شركة "مختبر سنسور تيخ" الروسية، دينيس كوليشوف، أن الخبراء في شركته اخترعوا جهازا ذكيا من شأنه تحويل الكلام إلى نص مكتوب.

وقال رئيس الشركة إن الجهاز الذي أطلق عليه "تشارلي" خضع لاختبارات في أحد المصارف الروسية الكبرى. وفي حال نجاح الاختبار، فإن "تشارلي" سيعمل في مراكز الخدمات العامة ومراكز صيانة الاتصال الخلوي وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة.وتم تصميم جهاز "تشارلي" بدعم من مؤسسة "سكولكوفو" للمبتكرات، والجهاز عبارة عن قرص إلكتروني يستخدم لتسهيل التواصل بين ضعيفي السمع والآخرين من حولهم.ويوضع الجهاز على الطاولة أمام موظف مركز الخدمات العامة. وفي حال واجه الموظف حاجة للتحدث مع زبون ضعيف السمع، يقوم بتوصيل الجهاز بشاشة أو جهاز لوحي ليظهر النص الذي ينطقه.وقال كوليشوف، إن عددا من الشركات المعنية بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أبدت اهتمامها باقتناء الجهاز.