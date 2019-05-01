تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 15:23:06 صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن |  2019-05-01 14:46:37 بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية |  2019-05-01 14:59:44 تحريم "من سيربح المليون" في إيران! |  2019-05-01 14:14:20 نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا |  2019-05-01 13:46:39 اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول |  2019-05-01 13:35:39 الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎ |  2019-05-01 12:55:48 ارتفاع أسعار البنزين بـ0.19 أغورة لليتر البنزين الواحد |  2019-05-01 12:12:49 صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا |  2019-05-01 11:52:43 ساعات الصيام في رمضان 2019 -أطولها في الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة واقصرها بجزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة |  2019-05-01 11:03:55 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-05-01 10:34:14 وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر |  2019-05-01 10:32:39 مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته |  2019-05-01 10:31:34 أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب |  2019-05-01 10:20:32 راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول |  2019-05-01 10:20:20 تملك منزلا فرنسيا "على الحدود" واحصل على 5000 يورو |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواد غذائية تحوي مركبا يزيد من خطر الموت المبكر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن خبراء التغذية من جامعة أوبسال في السويد، أن الإفراط في تناول الأسماك الدهنية يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 50%.



ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن العلماء أجروا دراسة شملت أكثر من ألف شخص، وتشير نتائجها التي نشرت في مجلة "AMA Network Open journal today"، إلى أن المتابعة التي استمرت عشر سنوات أظهرت أن المتطوعين الذين كان لديهم مستوى مرتفع جدا من مركب ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، كانت الوفيات بينهم أعلى بنسبة 50% مقارنة بأفراد المجموعات الأخرى.



ويعد مركب ثنائي الفينيل متعدد الكلور من المركبات المعروفة الملوثة للوسط المحيط، ويتميز ببطء تحلله. لذلك، يؤكد الخبراء السويديون على أن هذه الملوثات الكيميائية تدخل جسم الإنسان مع الطعام الذي يتناوله، وخصوصا مع المنتجات الدهنية من أصل حيواني، وبشكل أساس في الأسماك الدهنية وسمك السلمون والرنجة خاصة، وكذلك في اللحوم ومنتجات الألبان. لذلك ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول هذه المواد.



ويشير الباحثون إلى أنهم لم يأخذوا بالاعتبار عوامل الخطر في هذه الدراسة، والمرتبطة بأمراض القلب والأوعية لدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والتدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول.




كلمات متعلقة

مواد, غذائية, تحوي, مركبا, يزيد, من, خطر, الموت, المبكر,

تابعونــا

أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار أسباب غير متوقعة وراء الشعور المستمر بالتعب طوال النهار 2019-05-01 | 13:48:08

عندما تشعر بالإرهاق، فإن النصيحة الأولى التي يقدمها لك الجميع هي دائما الذهاب...

علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! علاج جديد لمرض ألزهايمر بالصوت والضوء! 2019-05-01 | 12:30:46

وجد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة مقاربة جديدة لعلاج...

دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! دراسة تحذر من خطر كامن في لحية الرجل! 2019-05-01 | 11:40:13

كشفت دراسة جديدة أجرتها عيادة "Hirslanded" السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من...

10 أطعمة "يجب نسيانها" إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم 10 أطعمة "يجب نسيانها" إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم 2019-05-01 | 10:20:54

يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام...

هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن 2019-04-30 | 19:50:54

ليست الوجبات السريعة وحدها المتهمة بالتسبب في زيادة الوزن، لأن لهذه الظاهرة...

العلماء يكشفون تبعات قلة النوم والإجهاد في العمل العلماء يكشفون تبعات قلة النوم والإجهاد في العمل 2019-04-30 | 15:55:36

يربط العلماء الإجهاد في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب...

ما الحد الأقصى من السكر للطفل في اليوم؟ ما الحد الأقصى من السكر للطفل في اليوم؟ 2019-04-30 | 14:42:56

إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من...

مشكلات الهضم .. كيف تتخلص منها؟ مشكلات الهضم .. كيف تتخلص منها؟ 2019-04-30 | 13:33:50

يلعب الطعام الذي نتناوله دورا رئيسيا في عملية الهضم، ويمكن للنظام الغذائي الصحي...

عدم شم هذه الروائح قد يعني "اقتراب الموت" عدم شم هذه الروائح قد يعني "اقتراب الموت" 2019-04-30 | 11:28:46

كشفت دراسة حديثة أن عدم القدرة على شم عدد من الروائح قد يكون علامة منذرة ومؤشرا...

علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات 2019-04-30 | 10:00:11

يعمل علماء في جامعة طوكيو اليابانية على مشروع طموح يرمي لحل مشكلة البحث عن أعضاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توفيق الياس ياسمين كتيلي كتيلة قضاة قاضية قاضي الناصرة محكمة مركزية صلح خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان أورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج أبو عيادة شتيلة كفر قاسم اتهام الشابة محاولة قتل يهود طعنا روش هعاين توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد سخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com