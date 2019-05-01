نهاية, مأساوية, لمرشحة, للقب, ملكة, جمال, فرنسا,

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أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...
أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج "كن الفائز"، لأنه...
كشف والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من...
ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أرسل أمس تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي...
نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له...
اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استعداد حكومته زيارة قطاع غزة فوريا،...
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المانحين الخروج بتوصيات تدين انتهاكات اسرائيل...
تصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني الذي ولد في دمشق عام1923. تخرج...
أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة فرنسا لدى تل أبيب هيلين لو غال، للاحتجاج...