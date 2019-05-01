تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 15:23:06 صحيفة لبنانية - ولي العهد السعودي أغرى محمود عبّاس بـ 10 مليارات دولار لقبول صفقة القرن |  2019-05-01 14:46:37 بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية |  2019-05-01 14:59:44 تحريم "من سيربح المليون" في إيران! |  2019-05-01 14:14:20 نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا |  2019-05-01 13:46:39 اليكم التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وليفربول |  2019-05-01 13:35:39 الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎ |  2019-05-01 12:55:48 ارتفاع أسعار البنزين بـ0.19 أغورة لليتر البنزين الواحد |  2019-05-01 12:12:49 صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا |  2019-05-01 11:52:43 ساعات الصيام في رمضان 2019 -أطولها في الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة واقصرها بجزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة |  2019-05-01 11:03:55 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-05-01 10:34:14 وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر |  2019-05-01 10:32:39 مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته |  2019-05-01 10:31:34 أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب |  2019-05-01 10:20:32 راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول |  2019-05-01 10:20:20 تملك منزلا فرنسيا "على الحدود" واحصل على 5000 يورو |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نهاية مأساوية لمرشحة للقب ملكة جمال فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في حادثة مأساوية، لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، مصرعها في حادث دهس جرار لها، أثناء ركوبها الدراجة على الطريق الريفي في منطقة لوار.ووفقًا للتقارير الواردة عن وسائل الإعلام المحلية فقد توفيت الفتاة “مورغان رولاند” البالغة من العمر 22 عامًا توفيت على الفور، عندما انحرفت عن الطريق لتتجنب الاصطدام بإحدى السيارات فتجاوزها الجرار وقام بدهسها.

 
وأوضح التقرير فإن جسد “مورغان”، الفائزة بلقب وصيفة ملكة جمال لوار للعام 2017، أصبح أسفل العجلات، عندما علقت دراجتها بين الجرار ومقطورة كانت مسحوبة بواسطة الجرار.


ونقلت المرشحة للقب ملكة جمال فرنسا إلى المستشفى فور وقوع الحادث، إلا أنه تم إعلان وفاتها فور وصولها.


وكانت رولاند تتجول مع صديق لها عندما فاجأتها سيارة على جانب الطريق الذي كانا فيه فانحرفا لتجنب الاصطدام بها، وفي اللحظة نفسها قام الجرار بدهس “رولاند”، ولم يصب كل من سائق الجرار وصديقها بأي جروح، ولكنهما ظلا في حالة رعب وصدمة جرّاء الحادث.




كلمات متعلقة

نهاية, مأساوية, لمرشحة, للقب, ملكة, جمال, فرنسا,

تابعونــا

بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من مواطني 3 دول عربية 2019-05-01 | 14:46:37

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يسهل...

تحريم "من سيربح المليون" في إيران! تحريم "من سيربح المليون" في إيران! 2019-05-01 | 14:59:44

أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج "كن الفائز"، لأنه...

مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته 2019-05-01 | 10:32:39

كشف والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من...

أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب 2019-05-01 | 10:31:34

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أرسل أمس تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي...

المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان 2019-05-01 | 09:10:03

نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له...

اشتية يعلن استعداد حكومته الفوري لزيارة غزة اشتية يعلن استعداد حكومته الفوري لزيارة غزة 2019-05-01 | 06:26:29

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استعداد حكومته زيارة قطاع غزة فوريا،...

اشتية: أمريكا وإسرائيل تشنان حربا مالية علينا لقبول"صفقة القرن" اشتية: أمريكا وإسرائيل تشنان حربا مالية علينا لقبول"صفقة القرن" 2019-04-30 | 19:47:58

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المانحين الخروج بتوصيات تدين انتهاكات اسرائيل...

اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني 2019-04-30 | 15:22:09

تصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني الذي ولد في دمشق عام1923. تخرج...

الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو 2019-04-30 | 15:20:12

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد...

إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية 2019-04-30 | 15:55:22

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة فرنسا لدى تل أبيب هيلين لو غال، للاحتجاج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةعيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةمصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة خلاط فلافل طفل علق يده جت انقاذ . تخليص قرية جت المثلثعلي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com