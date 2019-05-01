نهاية, مأساوية, لمرشحة, للقب, ملكة, جمال, فرنسا,

في حادثة مأساوية، لقيت إحدى المرشحات للقب ملكة جمال فرنسا، مصرعها في حادث دهس جرار لها، أثناء ركوبها الدراجة على الطريق الريفي في منطقة لوار.ووفقًا للتقارير الواردة عن وسائل الإعلام المحلية فقد توفيت الفتاة “مورغان رولاند” البالغة من العمر 22 عامًا توفيت على الفور، عندما انحرفت عن الطريق لتتجنب الاصطدام بإحدى السيارات فتجاوزها الجرار وقام بدهسها.

وأوضح التقرير فإن جسد “مورغان”، الفائزة بلقب وصيفة ملكة جمال لوار للعام 2017، أصبح أسفل العجلات، عندما علقت دراجتها بين الجرار ومقطورة كانت مسحوبة بواسطة الجرار.ونقلت المرشحة للقب ملكة جمال فرنسا إلى المستشفى فور وقوع الحادث، إلا أنه تم إعلان وفاتها فور وصولها.وكانت رولاند تتجول مع صديق لها عندما فاجأتها سيارة على جانب الطريق الذي كانا فيه فانحرفا لتجنب الاصطدام بها، وفي اللحظة نفسها قام الجرار بدهس “رولاند”، ولم يصب كل من سائق الجرار وصديقها بأي جروح، ولكنهما ظلا في حالة رعب وصدمة جرّاء الحادث.