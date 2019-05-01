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هل سلمى رشيد حامل؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ الجدل في أحدث ظهور لها، والشكوك حول حملها في طفلها الأول.



وظهرت رشيد في إحدى اللقاءات التلفزيونية بوزن زائد وبروز بطن واضح، حاولت إخفاءه بفستان أسود فوقه جاكت بنفس اللون، لكنها لم تفلح.

 وأكدت رشيد أنها من عشاق السيارات الرياضية، وقد أثارت سيارتها الفارهة ضجة بين متابعيها.



وكانت رشيد إحتفلت بزفافها منذ أكثر من عام في سرية تامة بعيداً عن الصحافة والإعلام، إلا أنه قد تم تسريب مجموعة صور له تداولها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.




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