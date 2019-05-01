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موظّف صيني يذهب إلى عمله "سباحة"! بالفيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يقوم ​الصين​ي ​تشو بيو​ يومياً بقطع نهر "​اليانغتسي​" في الصين، من خلال ​السباحة​ لمسافة 7200 قدم، للوصول إلى عمله، منذ أكثر من 11 عاماً.



ويصل تشو بيو، الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، أول موظف في عمله باكراً، حيث تستغرق معه السباحة مدة زمنية تصل إلى نصف ساعة، وهي أقل من مدة الرحلة ذاتها عبر القطار التي تبلغ ساعة.


ويعمل بيو في أحد الأسواق بالمدينة، ويعيش عبر النهر في منطقة أخرى، وكان يركب "المترو" وتستغرق رحلته نحو ساعة، وبدلاً من ذلك بدأ يسبح لمسافة 2200 متر في نهر "اليانغتسي"، ويصل إلى مكتبه بعد 30 دقيقة فقط.


ويرتدي بيو ملابس السباحة ونظارات واقية، ثم يضع ملابس العمل الخاصة به، ومعداته في كيس جاف قابل للنفخ، ثم يقفز في النهر.


وكان بيو بدأ السباحة في عام 2008، ليس فقط من أجل توفير الوقت ولكن أيضاً من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، حيث تمّ تشخيصه بمرض السكري من النوع الثاني، وكان وزنه أكثر من 100 كلغ، لذا بدأ السباحة من أجل إنقاص وزنه.




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