اليكم, التشكيلة, المتوقعة, لمواجهة, برشلونة, وليفربول,

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وضيفه ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوقعت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن يدخل الفريقان بالتشكيلتين التاليتين:تشكيلة برشلونةفي حراسة المرمى: تير شتيغنفي خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، لينغليه وجوردي ألبا.في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش وأرتور.في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز وفيليب كوتينيوتشكيلة ليفربولفي حراسة المرمى: أليسونفي خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك وروبيرتسون.في خط الوسط: فينالدوم، هينديرسون وكيتا.في خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.