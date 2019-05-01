كلمات متعلقةمحاضرة, بعنوان, ", كاريزما", في, فرع, مزراحي, طفحوت, شفاعمرو,
في آب / أغسطس الماضي، تم إطلاق المتجر الرئيسي الرسمي الخاص بشياومي في اسرائيل (Mi...
استضاف شاؤول بابيش، مدير منطقة القدس والجنوب، وفرج أبو قاعود، مدير فرع صلاح الدين...
بمناسبة حلول عيد النبي شعيب عليه السلام لدى الطائفة الدرزية، أقام بنك هبوعليم...
تُقدم المعصرة رزمة احتفالية فيها نبيذان من سلسلة Free Run: كبارنيه سوڤينيون ومارلو...
ع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعرض لئومي لزبائنه في المجتمع العربي مجموعة من القروض...
نظّم نادي الولادة، بايبي ستارت التابع للمركز الطبي باده - بوريا، بالتعاون مع...
ماركة الجمال GA-DE تطرح AQUA JOLT مجموعة رطوبة مخصبة بحامض هيالوروني, تجدد مستويات...
نظم بنك هبوعليم لقاء لرجال أعمال من سخنين والمنطقة شارك فيها عشرات رجال الأعمال...
شارك موظفو بنك مركنتيل في يافة الناصرة هذه السنة أيضًا في يوم الأعمال الخيرية في...
شارك المئات من موظفي بنك مركنتيل في رسم بسمة مركنتيل الخضراء من جنوب البلاد حتى...