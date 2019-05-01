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قالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن ولي العهد...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة. ويبلغ...
تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب...
تختلف عدد ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، وفي الدول الإسلامية فإن دولة...
نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من...
قرر المسؤول عن سوق المال والتأمين والادخار في وزارة المالية الدكتور موشيه...
استقبل رئيس بلديه الناصره السيد علي سلام يوم الاثنين 2019/04/29 وفدا تشيليا يزور...
يصادف اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي، حيث يعتبر مناسبة سنوية، يعطل فيه...
توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة...