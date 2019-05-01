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الناصرة - مشاركة واسعة في المؤتمر الطبي الثاني عشر "صحة المجتمع العربي على محور الزمن" ‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد اليوم الأربعاء  في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة،  المؤتمر الطبي  الثاني عشر  "صحة المجتمع العربي على محور الزمن"  بحضور رئيس المؤتمر ورئيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي ب. بشارة بشارات، ورئيس المؤتمر وسكرتير عام الجمعية د. محمد عدوي والمئات من الاطباء والمختصين والمهتمين يالشؤون الصحية   .



 تناول المؤتمر العديد من القضايا والمواضيع التي تميز صحة المجتمع العربي في مجالات عديدة واستعرض آخر الأبحاث والمستجدات في الموضوع. وبمناسبة شهر رمضان المبارك دعا  ب. بشارات الجمهور العام الى طرح اسئلتهم عبر مدونته الخاصة على موقع صحتنا www.sehatuna.org  الذي أطلق حملة توعوية خاصة للشهر الكريم 


ادار المؤتمر د. محمد عدوي و د. بشارة بشارات الذي قال: "يهدف المؤتمر إلى طرح القضايا الطبية والصحية الخاصة في المجتمع العربي ووضعها على أجندة الرأي العام الإعلامي والطبي ولدى متخذي القرارات والمؤسسات المختصة لبحث الآليات والسبل لمعالجتها وجسر الفجوات القائمة وتحسين الواقع الصحي للمجتمع العربي"   كما واستعرض المؤتمر آخر الأبحاث والتطورات في مختلف المجالات الطبية ".  




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