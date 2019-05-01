ارتفاع, أسعار, البنزين, بـ0.19, أغورة, لليتر, البنزين, الواحد,

ويبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة وتسعين (95) اوكتانا بواسطة الخدمة الذاتية ستة شواقل واحدى وخمسين اغورة (6.51).وبقيت قيمة عمولة تعبئة البنزين بالخدمة العادية على حالها، وتبلغ احدى وعشرين (0.21) اغورة، لقاء كل ليتر واحد من البنزين.

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة.

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