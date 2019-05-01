سيارة رونالدو الجديدة - بوجاتي 1500 حصان ب11 مليون يورو

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، مالكا لسيارة بوجاتي الجديدة التي لم يتم تصنيع سوى واحدة فقط منها في العالم.

المعروف عن النجم البرتغالي عشقه لاقتناء السيارات الفاخرة ذات المحركات القوية ولا يتردد للبحث عن كل ما هو مميز لإضافة المزيد إلى أسطوله من السيارات في كراجه الخاص.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن السيارة الفريدة تم الكشف عنها للمرة الأولى في معرض جنيف الدولي للسيارات في شهر مارس الماضي.وذكرت الصحيفة أن رونالدو أصبح مالكا لسيارة "بوجاتي لا فواتير نوار"، التي تم تصميمها تزامنا مع الذكرى الـ110 لتأسيس شركة "بوجاتي" الفرنسية وتم بيع وحش عالم السيارات والتي يبلغ قوة محركها 1500 حصان بقيمة 11 مليون يورو بالفعل.ولم تؤكد الشركة المصنعة حتى الآن ما إذا كان كريستيانو لاعب كرة القدم هو المالك الحقيقي لهذه السيارة أم لا.لكن سواء أكان المالك رونالدو أم غيره، لن يكون مالكها قادرا على قيادة السيارة قبل عام 2021، لأن الشركة صاحبة العلامة التجارية تريد تطوير العديد من الأجزاء داخل السيارة، لتكون على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المحركات.