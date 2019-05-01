هل, يحتل, مسلسل, “حرملك”, مكان, “باب, الحارة”, في, رمضان؟,

أعلنت قناة “mbc” عن عرضها لـ مسلسل “الحرملك” للكاتب سلمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق، وإنتاج شركة “كلاكيت ميديا” للمنتج إياد نجار .

هذا وسيعرض “حرملك” على قناة mbc الأولى في وقت الذروة، وهو موعد عرض مسلسل “باب الحارة” سابقًا الذي سيطر على موعد العرض في وقت الذروة منذ بدء عرضه على القناة منذ سنوات، قبل أن يغيب هذا العام.وبالوقت نفسه، فإنّ “حرملك” أزاح المسلسل الشهير “الهيبة .. الحصاد” بجزئه الثالث، ليتم عرضه على mbc4 بدلًا من mbc1 .يشار إلى أنّ مسلسل “الحرملك” من بطولة مجموعة من النجوم، منهم: جمال سليمان، و باسم ياخور، و سلافة معمار، و سامر المصري، و درة زروق، و قيس الشيخ نجيب، و أحمد الأحمد، و جيني إسبر، و هبة نور، وآخرين .