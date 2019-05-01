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صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب حيفا حول وجود "نمر" كبير وضخم يتجول في المكان .


ولدى وصول الشرطة الى المكان اتضح ان الحديث يدور عن مجسم لعبة على شكل نمر كبير في المكان .





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