صورة - لعبة على شكل نمر ضخم تثير الرعب في منطقة حيفا

تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب حيفا حول وجود "نمر" كبير وضخم يتجول في المكان .

ولدى وصول الشرطة الى المكان اتضح ان الحديث يدور عن مجسم لعبة على شكل نمر كبير في المكان .