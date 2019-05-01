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ساعات الصيام في رمضان 2019 -أطولها في الجزائر 15 ساعة و45 دقيقة واقصرها بجزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة



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تختلف عدد ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، وفي الدول الإسلامية فإن دولة جزر القمر تسجل أقصر الدول في ساعات الصيام بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، بينما أطولها في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة.


وفيما يلي عدد ساعات الصيام في العديد من الدول الإسلامية والعربية فترتيبها من الأقصر في ساعات الصيام إلى الأطول، على النحو التالي:


الصومال: 13 ساعة و27 دقيقة، واليمن: 14 ساعة و7 دقائق، والسودان: 14 ساعة و8 دقائق، وموريتانيا: 14 ساعة و16 دقيقة، بينما تسجل قطر: 14 ساعة و38 دقيقة، وسلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة، والسعودية: 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات: 14 ساعة و41 دقيقة.


وتأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت: 15 ساعة و4 دقائق، ومصر: 15 ساعة و7 دقائق، وفلسطين: 15 ساعة و15 دقيقة، والأردن: 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق: 15 ساعة و24 دقيقة، والمغرب: 15ساعة و25 دقيقة، وسورية: 15 ساعة و25 دقيقة، ولبنان: 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا: 15 ساعة و31 دقيقة، وتونس: 15 ساعة و45 دقيقة، والجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.


أما بالنسبة لدول العالم، فتأتي كندا على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا: 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج: 19 ساعة، والسويد: 18 ساعة و56 دقيقة.


وفي روسيا تبلغ عدد ساعات الصيام نحو 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك: 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا: 18 ساعة و9 دقائق، والأرجنتين: 11 ساعة و57 دقيقة، والولايات المتحدة: 16 ساعة و4 دقائق، والهند: 14 ساعة و59 دقيقة، وماليزيا: 13 ساعة و22 دقيقة، وأستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة.




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