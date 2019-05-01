ساعات, الصيام, في, رمضان, 2019, -أطولها, في, الجزائر, 15, ساعة, و45, دقيقة, واقصرها, بجزر, القمر, 12, ساعة, و37, دقيقة,

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عقد اليوم الأربعاء في فندق جولدن كروان في مدينة الناصرة، المؤتمر الطبي الثاني...
رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار البنزين في البلاد بتسع عشرة اغورة. ويبلغ...
تلقت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء اتصالات من عدد من اهالي كريات يام قرب...
نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من...
قرر المسؤول عن سوق المال والتأمين والادخار في وزارة المالية الدكتور موشيه...
استقبل رئيس بلديه الناصره السيد علي سلام يوم الاثنين 2019/04/29 وفدا تشيليا يزور...
يصادف اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي، حيث يعتبر مناسبة سنوية، يعطل فيه...
توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة...
انهيار حائط على منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين فجر اليوم الاربعاء...