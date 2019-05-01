مطالب, باستبعاد, نيمار, من, كوبا, أمريكا,

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل حملة هجوم شديدة، لما بدر منه في نهائي كأس فرنسا يوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ما فعله نيمار بتوجيه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين أثناء صعود لاعبي الفريق الباريسي لتسلم الميداليات الفضية، أغضب الرأي العام ووسائل الإعلام البرازيلية.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مطالب بضرورة معاقبة نيمار، ووصل الأمر إلى المُطالبة باستبعاده من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها بلاده في الصيف المقبل.وأضافت أن الإعلام البرازيلي سلط الضوء في الأيام الـ3 الماضية على واقعة نيمار ومشجع رين، وتناسى تمامًا الأداء المميز للاعب في المباراة بتسجيله هدف وصناعة آخر لزميله ومواطنه داني ألفيس.وكانت تقارير صحفية تكهنت بصدور عقوبة إيقاف ضد نيمار تتراوح بين 5 إلى 8 مباريات، وذلك بخلاف عقوبة أخرى صادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمدة 3 مباريات بسبب هجومه على التحكيم بعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يوم 6 مارس / آذار الماضي.