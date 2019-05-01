عاصي, الحلاني, بإجازة, مع, عائلته, في, شرم, الشيخ,

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أعلنت قناة “mbc” عن عرضها لـ مسلسل “الحرملك” للكاتب سلمان عبد العزيز والمخرج...
نشر الممثل المصري أحمد فهمي الاعلان الدعائي لمسلسل “بروفا”، والذي يظهر...
تخطى فيديو كليب أغنية "سكت الكلام" للفنان السوري جورج وسوف، المليون مشاهدة...
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد...
زادت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من قلق متابعي الفنانة السورية رغدة، بعد أن...
لفت انتباه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعليق إحدى المتابعات على حسابها...
دخلت عارضة أزياء صومالية-أميركية التاريخ، بعدما أصبحت أول فتاة ترتدي "البوركيني"...
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سخر الفنان المصري أحمد حلمي من تصرف الفنانة اللبنانية نجوى كرم المفاجئ في العرض...
تحدث فنان سوري ، عن تفاصيل مشاركته في "باب الحارة 10" الذي سيبث خلال شهر رمضان...