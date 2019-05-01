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عاصي الحلاني بإجازة مع عائلته في شرم الشيخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له برفقة أسرته، وذلك من اجازتهم في مصر وتحديدا في مدينة شرم الشيخ.




العودة الأن الى #بيروت باذن الله  مع حبايب قلبي والله يخلي حبايبكن 🙏❤️ #عاصي_الحلاني #assielhallaniofficial #assielhallani #الوليد_الحلاني #marittahallani 



وعلق الحلاني على الصور قائلًا: ‏”بعد ليلة من العمر في ‎شرم الشيخ العودة الآن إلى ‎بيروت بإذن الله مع حبايب قلبي والله يخلي حبايبكن”.


الجدير ذكره ان عاصي الحلاني طرح مؤخرا كليب أغنية “​شو بخاف عليكي​”، ولاقى نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية على قناته الرسمية على يوتيوب.




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