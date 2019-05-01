نشر, بطاريات, للقبة, الحديدية, في, انحاء, مختلفة, من, البلاد,

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ويشار الى ان قوات من الجيش قد رصدت مساء امس اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع سقطت قرب الشواطئ الاسرائيلية دون وقوع اصابات او اضرار .

نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد تحسبا لحدوث تصعيد محتمل مع قطاع غزة .

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