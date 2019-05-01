وزارة, المالية, تمنع, غير, شركات, التأمين, بيع, بوليصات, سفر,

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نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من...
استقبل رئيس بلديه الناصره السيد علي سلام يوم الاثنين 2019/04/29 وفدا تشيليا يزور...
يصادف اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي، حيث يعتبر مناسبة سنوية، يعطل فيه...
توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة...
انهيار حائط على منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين فجر اليوم الاربعاء...
يبقى الجو اليوم معتدلاً بشكل كبير وترتفع فيه درجات الحرارة، أما يوم الغد يلا يطرأ...
برعاية جمعيات بطيرم ومستشفى الناصرة الانجليزي, المستشفى الفرنسي , مستشفى العائلة...
عثر مساء الثلاثاء على الشابة المفقودة جوان ابو سمور 20 عاماً من رهط بعد ان اختفت...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق...