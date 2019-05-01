تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 11:03:55 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-05-01 10:34:14 وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر |  2019-05-01 10:32:39 مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته |  2019-05-01 10:31:34 أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب |  2019-05-01 10:20:32 راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول |  2019-05-01 10:20:20 تملك منزلا فرنسيا "على الحدود" واحصل على 5000 يورو |  2019-05-01 09:10:03 المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان |  2019-05-01 09:05:41 فيسبوك الذي تعرفونه انتهى.. زوكربيرغ يعلن أكبر تغيير |  2019-05-01 08:59:06 الحاج حسين حامد بدارنه ابو كمال من عرابة في ذمة الله |  2019-05-01 08:54:25 عيد العمال - الأول من أيار .. لماذا يعطل العمال ؟ |  2019-05-01 08:53:34 وفاة شاب في غزة أحرق نفسه قبل أسبوعين |  2019-05-01 08:51:54 مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة |  2019-05-01 08:38:00 اطلاق نار على مجل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-05-01 07:23:57 صور - انهيار حائط داخل منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين دون اصابات |  2019-05-01 06:28:36 حالة الطقس .. شهر رمضان سيشهد أجواء حارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قرر المسؤول عن سوق المال والتأمين والادخار في وزارة المالية الدكتور موشيه باريكيت، عدم السماح لوكلاء السفر ببيع بوليصة تأمين سفر الى الخارج ابتداء من اليوم الأربعاء.



 ووفقًا للقرار، سيكون بامكان وكلاء التأمين وشركات التأمين فقط, بيع بوليصات من هذا القبيل. 

ويذكر انه حتى الآن، كان وكلاء السفر يعرضون بوليصة تأمين السفر على العملاء الذين يشترون خدمات سياحية ويسوقونها على الزبائن. 


وقد طلبت نقابة وكلاء التأمين من وزارة المالية وقف طريقة البيع هذه، قائلة إنها تشكل انتهاكا للقانون. 

وقبلت الوزارة موقف النقابة وأصدرت بيانًا يوضح ان هناك خشية من أن يظن العميل ان وكيل السفر ملم بتفاصيل البوليصة وباحتياجات التأمين. 


وأضاف البيان ان شراء بوليصة تأمين لها آثار كبيرة على قيمة التعويضات التي قد يستحقها صاحب البوليصة، وعليه ينبغي تسويقها عن طريق مختصين في مجال التامين.




كلمات متعلقة

وزارة, المالية, تمنع, غير, شركات, التأمين, بيع, بوليصات, سفر,

تابعونــا

نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد 2019-05-01 | 11:03:55

نشر الجيش الاسرائيلي اليوم عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من...

وفد تشيلي يزور بلدية الناصرة وفد تشيلي يزور بلدية الناصرة 2019-05-01 | 09:51:34

استقبل رئيس بلديه الناصره السيد علي سلام يوم الاثنين 2019/04/29 وفدا تشيليا يزور...

عيد العمال - الأول من أيار .. لماذا يعطل العمال ؟ عيد العمال - الأول من أيار .. لماذا يعطل العمال ؟ 2019-05-01 | 08:54:25

يصادف اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي، حيث يعتبر مناسبة سنوية، يعطل فيه...

وفاة شاب في غزة أحرق نفسه قبل أسبوعين وفاة شاب في غزة أحرق نفسه قبل أسبوعين 2019-05-01 | 08:53:34

توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق...

اطلاق نار على مجل تجاري في طمرة دون اصابات اطلاق نار على مجل تجاري في طمرة دون اصابات 2019-05-01 | 08:38:00

اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة...

صور - انهيار حائط داخل منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين دون اصابات صور - انهيار حائط داخل منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين دون اصابات 2019-05-01 | 07:23:57

انهيار حائط على منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين فجر اليوم الاربعاء...

حالة الطقس .. شهر رمضان سيشهد أجواء حارة حالة الطقس .. شهر رمضان سيشهد أجواء حارة 2019-05-01 | 06:28:36

يبقى الجو اليوم معتدلاً بشكل كبير وترتفع فيه درجات الحرارة، أما يوم الغد يلا يطرأ...

الناصرة تستضيف مؤتمر تطوير سلامة وأمان الطفل الناصرة تستضيف مؤتمر تطوير سلامة وأمان الطفل 2019-04-30 | 21:30:34

برعاية جمعيات بطيرم ومستشفى الناصرة الانجليزي, المستشفى الفرنسي , مستشفى العائلة...

العثور على الشابة المفقودة جوان ابو سمور من رهط سالمة ومعافاة العثور على الشابة المفقودة جوان ابو سمور من رهط سالمة ومعافاة 2019-04-30 | 22:12:08

عثر مساء الثلاثاء على الشابة المفقودة جوان ابو سمور 20 عاماً من رهط بعد ان اختفت...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم 2019-05-01 | 00:08:53

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت الناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عامارصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com