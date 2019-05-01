وزارة, المالية, تمنع, غير, شركات, التأمين, بيع, بوليصات, سفر,

قرر المسؤول عن سوق المال والتأمين والادخار في وزارة المالية الدكتور موشيه باريكيت، عدم السماح لوكلاء السفر ببيع بوليصة تأمين سفر الى الخارج ابتداء من اليوم الأربعاء.

ووفقًا للقرار، سيكون بامكان وكلاء التأمين وشركات التأمين فقط, بيع بوليصات من هذا القبيل.ويذكر انه حتى الآن، كان وكلاء السفر يعرضون بوليصة تأمين السفر على العملاء الذين يشترون خدمات سياحية ويسوقونها على الزبائن.وقد طلبت نقابة وكلاء التأمين من وزارة المالية وقف طريقة البيع هذه، قائلة إنها تشكل انتهاكا للقانون.وقبلت الوزارة موقف النقابة وأصدرت بيانًا يوضح ان هناك خشية من أن يظن العميل ان وكيل السفر ملم بتفاصيل البوليصة وباحتياجات التأمين.وأضاف البيان ان شراء بوليصة تأمين لها آثار كبيرة على قيمة التعويضات التي قد يستحقها صاحب البوليصة، وعليه ينبغي تسويقها عن طريق مختصين في مجال التامين.