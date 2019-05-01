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أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "الوطن" أن الجيش السوري أرسل أمس تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وسط تقارير عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح" هناك.


وكشف مصدر إعلامي لـ"الوطن"، أن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه أطلقت أمس العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.


وأكدت الصحيفة أن يوم أمس الثلاثاء كان داميا بالنسبة لـ"النصرة" وحلفائها حيث تكبدوا خسائر بشرية فادحة بغارات الطيران الحربي والضربات الصاروخية والمدفعية، لخرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.


ونقل موقع "رأي اليوم" الأردني عن مصادر محلية أن تعزيزات عسكرية سورية توجهت إلى الجبهات وخاصة الريف الشمالي والغربي لمدينة حماه وأرياف إدلب.




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