أنباء, عن, تحضير, الجيش, السوري, لاقتحام, إدلب,

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كشف والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من...
نفى مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبد الله الخضيري ما نسبته له...
اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استعداد حكومته زيارة قطاع غزة فوريا،...
طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المانحين الخروج بتوصيات تدين انتهاكات اسرائيل...
تصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني الذي ولد في دمشق عام1923. تخرج...
أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة فرنسا لدى تل أبيب هيلين لو غال، للاحتجاج...
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي...
كشفت السلطات القضائية في بريطانيا عن تفاصيل جديدة، تتعلق بمقتل فتاة مصرية قبل...
في سياق تحذيره من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، وجه بابا الفاتيكان...