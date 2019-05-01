وفد, تشيلي, يزور, بلدية, الناصرة,

استقبل رئيس بلديه الناصره علي سلام يوم الاثنين 2019/04/29 وفدا تشيليا يزور البلاد ويرأسه السيد ميخائيل عبدو المرشح لرئاسه بلديه سانت دياغو التشيليه .

وكذلك رافقهم نيابه عن السلطه الفلسطينيه كل من زهير الوزير السفير السابق في فنزويلا و د. هاني حصري مسؤول الجاليه المسيحيه في رام الله وهاني ابو حشيش منسق الزياره وتأت هذه الزياره ضمن برامج وفعاليات التواصل مع الاهل في الداخل وتقويه اواصر المحبه والاخوه والتعرف على الناصرة المدينه ذات البعد الديني والتاريخي وعاصمه العرب في الداخل خاصه ان الوفد جميعه من اصول فلسطينيه يعيشون في تشيلي حيث يتواجد هناك اعداد كبيره من ابناء الشعب الفلسطيني تبلغ حوالي نصف مليون مغترب .......رئيس بلديه الناصره السيد علي سلام استقبل الوفد الزائر في دار البلديه وبعد ان رحب بهم اجمل ترحيب مشيرا الى اهميه مثل هذه القاءات بين ابناء الشعب مؤكدا ان الناصره مضيافه والبلديه برئاسته جدا معنيه في ايجاد السبل لمثل هذا التلاقي وتحدث رئيس البلديه للضيوف عن الناصره وبعدها الديني ومكانتها التاريخيه وارتباطها بالبشاره حيث اكتسبت المدينه قداستها الدينيه منوها انها اكبر المدن العربيه في البلاد .وتطرق رئيس البلديه الى وضع الوسط العربي واحتياجاته وظروفه وطموحه وسعيه الدائم لنيل الحقوق وتثبيت وجوده على ارضه ومدنه وقراه .وفي نفس الوقت يتوق الى السلام العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه .وتحدث رئيس البلديه عن مسيره شعبنا وتطوره التدريجي بحيث يتواجد شبابه في كل المحافل العلميه والثقافيه والطبيه ويشارك في صنع الحياه في البلاد بقدراته وسلاحه العلمي في كل المجالات .وفي كلمته اشار رئيس البلديه علي سلام الى انجازاته في الدوره السابقه وطموحه لتحقيق المزيد من الانجازات في الدوره الحاليه وعلى راس هذه المشاريع اقامه الجامعه العربيه الاولى بحيث يتعلم ابناء الوسط العربي فيها كأول مؤسسه علميه بمستوى جامعه .في نهايه اللقاء قدم رئيس البلديه الهدايا الرمزيه للوفد الزائر وتسلم منهم كذلك الهدايا الرمزيه وتم ترتيب جوله للوفد في معالم المدينه ومقدساتها .