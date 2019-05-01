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10 أطعمة "يجب نسيانها" إن كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه ببعض الأدوية، وربما ينسون أن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الأفضل.



ويقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، مثل البقوليات واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضراوات والفواكه، يعتبر مثاليًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.


ونستعرض هنا 10 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا" البريطاني.


الملح


إن أفضل طريقة للتحكم بكمية الملح في الطعام، أن تعد الطعام بنفسك. وإن كنت مضطرا للأكل في مطعم، فاطلب من النادل عدم إضافة الملح إلى الطعام. فالملح أبرز الأطعمة التي ترفع ضغط الدم.


الكحول

يعد الإفراط في شرب الكحول أحد مسببات ارتفاع ضغط الدم. وفضلا عن ذلك، فإن تناول الكحول بشكل دائم لا يؤدي فقط إلى مشكلات طويلة الأمد في ضغط الدم، لكنه يقلل أيضا من فعالية أدويته.


البيتزا

البيتزا، ما لم تكن مصنوعة في البيت، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من العجين واللحوم المصنعة والجبن والصلصات. وهذه الأطعمة الغنية بالملح تساهم في ارتفاع ضغط الدم.


الحساء سريع التحضير


قد يحتوي الحساء الجاهز المجفف على عناصر مغذية للجسم، لكن هذه المنتجات تحتوي أيضا على مستويات عالية من الملح. لذا، ينصح الخبراء باختيار غير المملح منها، أو صنع الحساء في البيت.


اللحوم المصنعة


اللحوم المصنعة مثل المجفف منها والنقانق، تحتوي على الكثير من الملح خلال عملية تصنيعها. وتزداد هذه مستويات الملح فيها عندما يتم إضافة الصلصات إليها.


 القهوة


المشروبات التي تحتوي على الكثير من الكافيين، مثل القهوة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ليس هذا فحسب، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى أمراض القلب.


السكر


الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهي ظروف تجعلك عرضة لارتفاع ضغط الدم. من هنا، ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل المعجنات والصودا والعصائر.


الصلصات والتوابل


الكاتشب والمايونيز والتوابل، تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح. لذا، ينصح الخبراء باستخدام الأعشاب الطازجة، والابتعاد قدر الإمكان عن الصلصات الجاهزة.


جلد الدجاج واللحوم الحمراء


تحتوي اللحوم الحمراء وجلد الدجاج على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية، التي تتسبب في زيادة الكوليسترول في الدم، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم ضغط الدم. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.


الأطعمة المعلبة


الأطعمة المعلبة عادة ما يتم استخدام الملح من أجل حفظ مكوناتها، مما يجعلها خطرة لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم. وإن كنت مضطرا لتناولها فاغسلها بالماء.




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