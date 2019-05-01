تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-01 11:03:55 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-05-01 10:34:14 وزارة المالية تمنع غير شركات التأمين بيع بوليصات سفر |  2019-05-01 10:32:39 مقتل المصرية مريم في بريطانيا.. الطب الشرعي يقول كلمته |  2019-05-01 10:31:34 أنباء عن تحضير الجيش السوري لاقتحام إدلب |  2019-05-01 10:20:32 راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول |  2019-05-01 10:20:20 تملك منزلا فرنسيا "على الحدود" واحصل على 5000 يورو |  2019-05-01 09:10:03 المرصد الفلكي السعودي ينفي المتداول حول غرة رمضان |  2019-05-01 09:05:41 فيسبوك الذي تعرفونه انتهى.. زوكربيرغ يعلن أكبر تغيير |  2019-05-01 08:59:06 الحاج حسين حامد بدارنه ابو كمال من عرابة في ذمة الله |  2019-05-01 08:54:25 عيد العمال - الأول من أيار .. لماذا يعطل العمال ؟ |  2019-05-01 08:53:34 وفاة شاب في غزة أحرق نفسه قبل أسبوعين |  2019-05-01 08:51:54 مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة |  2019-05-01 08:38:00 اطلاق نار على مجل تجاري في طمرة دون اصابات |  2019-05-01 07:23:57 صور - انهيار حائط داخل منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين دون اصابات |  2019-05-01 06:28:36 حالة الطقس .. شهر رمضان سيشهد أجواء حارة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

راكيتيتش: رغبة ميسي ستحسم لقاء ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، أن رغبة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هي مصدر إلهام للنادي الكتالوني عشية استضافة ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور نصف النهائي.



وكان ميسي وقف على أرضية الملعب في بداية الموسم واعدا هذا الموسم "بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الكأس الجميلة إلى كامب نو" بعد 3 سنوات متتالية من خروج برشلونة من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.


ويستقبل برشلونة ضيفه ليفربول بعد 4 أيام على احتفاله بالفوز بلقب الدوري الإسباني السبت الماضي بفوزه على ضيفه ليفانتي 1-صفر سجله ميسي، وهو يسعى إلى الثلاثية هذا الموسم حيث سيخوض نهائي مسابقة كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 مايو المقبل.


وقال راكيتيتش: "كلما قال قائدنا شيئا نحن هنا لنتبع مخططاته التي يضعها للفريق"، مضيفا "توج ليو بلقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات في 15 عاما، وبالطبع بعد رؤيته وهو يرفع الكأس (يوم السبت) بهذه السعادة، فهذا يحفز الجميع".


وتابع "إذا كان ليو سعيدا بالفوز بكل لقب، فهذا يجعلنا أكثر شغفا أيضا. نعلم أننا برشلونة، علينا أن نقدم كل شيء، واتباع أفضل لاعب في التاريخ يمنحنا المزيد من الثقة للقيام بذلك".


وأردف قائلا "نريد أن نكون في النهائي لكن علينا أن نفهم أن السنوات القليلة الماضية لم تكن الأفضل بالنسبة لنا. علينا أن نتعلم من ذلك" في إشارة إلى فشل النادي الكتالوني في تخطي حاجر ربع النهائي في المواسم الثلاثة الاخيرة.


وأصيب أنصار برشلونة بخيبة أمل كبيرة الموسم الماضي رغم الثنائية المحلية وذلك بسبب الخروج المذل من المسابقة القارية بالخسارة الكبيرة على أرض روما الإيطالي صفر-3 إيابا بعدما فاز النادي الكتالوني 4-1 ذهابا في كامب نو.


وردا على سؤال حول ما إذا كان على ميسي الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، قال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي "لا أحد يجب أن يفعل أي شيء. نرفع التحدي للفوز ولكن ليس هناك التزام. كل فريق بدأ المسابقة في سبتمبر يريد أن يلعب في مثل هذه المباريات".




كلمات متعلقة

راكيتيتش:, رغبة, ميسي, ستحسم, لقاء, ليفربول,

تابعونــا

مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة 2019-05-01 | 08:51:54

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم، إلى ملعب "كامب نو" لمتابعة...

أياكس يطرق أبواب نهائي التشامبيونزليج بفوز ثمين أمام توتنهام أياكس يطرق أبواب نهائي التشامبيونزليج بفوز ثمين أمام توتنهام 2019-05-01 | 00:24:21

وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على...

يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد 2019-04-30 | 19:45:37

وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة...

رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال 2019-04-30 | 15:55:36

كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار...

ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة 2019-04-30 | 14:44:31

بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة...

الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا 2019-04-30 | 13:31:13

بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...

مدرب ليفربول "يتشجع": ملعب برشلونة ليس معبدا مدرب ليفربول "يتشجع": ملعب برشلونة ليس معبدا 2019-04-30 | 11:26:36

قبل يوم واحد عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، قال مدرب ليفربول، يورغن...

30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" 30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" 2019-04-30 | 09:52:37

بيع الحذاءان اللذان ارتداهما الفرنسي بول بوغبا في كأس العالم 2018 في كرة القدم حيث...

صلاح يدخل على خط تذاكر كأس أمم أفريقيا بكلام "ساخر جدا" صلاح يدخل على خط تذاكر كأس أمم أفريقيا بكلام "ساخر جدا" 2019-04-30 | 08:25:16

ردّ مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر على أسعار تذاكر...

كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط 2019-04-29 | 23:08:51

شدد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على ضرورة الحذر خلال مواجهة ليفربول،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com