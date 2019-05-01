راكيتيتش:, رغبة, ميسي, ستحسم, لقاء, ليفربول,

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم، إلى ملعب "كامب نو" لمتابعة...
وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على...
وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة...
كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار...
بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة...
بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...
قبل يوم واحد عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، قال مدرب ليفربول، يورغن...
بيع الحذاءان اللذان ارتداهما الفرنسي بول بوغبا في كأس العالم 2018 في كرة القدم حيث...
ردّ مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر على أسعار تذاكر...
شدد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على ضرورة الحذر خلال مواجهة ليفربول،...