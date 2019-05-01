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كليب "سكت الكلام" لـ جورج وسوف يتخطى المليون مشاهدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تخطى فيديو كليب أغنية "​سكت الكلام​" للفنان السوري ​جورج وسوف​، المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بعد أسبوع على طرحه.



الأغنية شعبية طربية بإمتياز، من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي، وتوزيع طوني سابا، أما الكليب فمن إخراج ​أحمد المنجد​.


وظهر في الكليب إلى جانب وسوف الممثلين السوريين ​عابد فهد​ وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة تاتيانا مرعب.


وحمل الكليب إطاراً دراميا مشوّقاً، حيث لعب فهد دور صديق وسوف، وظهر وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكينا".




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