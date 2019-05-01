الحاج, حسين, حامد, بدارنه, ابو, كمال, من, عرابة, في, ذمة, الله,

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انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي-...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية طمرة الزعبية، الحاج سليمان احمد داوود زعبي...
انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في عرابة الحاجة خديجة حسن عاصله ام عاطف حرم...
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انتقلت الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة صباح اليوم الحاجه فاطمه محمد حجازي...
توفي في قرية كابول صباح اليوم السبت الشاب احمد فلاح ريان 36 عاما ,اثر نوبة قلبية...
آل نصار في طرعان ينعون بمزيد من الحزن والاسى رحيل فقيدهم الى الفردوس الاعلى.الحاج...
إنتقل إلى رحمة الله تعالى في كابول المربي الحاج منجد احمد حسن ريان (ابو احمد) عن...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة، المأسوف على شبابه عدي مؤيد زعبي عن...
فجعت مدينة الناصرة مساء السبت بوفاة الشاب عدي مؤيد زعبي البالغ من العمر 46 عاماً ,...