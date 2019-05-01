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الحاج حسين حامد بدارنه ابو كمال من عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى هذه الليلة الحاج حسين حامد نمر بدارنه ابو كمال من مدينة عرابة .

وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم الاربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد عرابة الكبير الى مقبرة العائلة


انا لله وانا اليه راجعون




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